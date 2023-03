L’Allemagne remporte la méga-usine de puces de Wolfspeed

L’Allemagne va accueillir la plus grande et la plus moderne usine de puces en carbure de silicium au monde. Le projet n'est pas porté par l’allemand Infineon ni son compatriote Bosch, mais par l’américain Wolfspeed, en partenariat avec l’équipementier automobile allemand ZF. L’investissement dépasse les 2 milliards d’euros. Les puces en carbure de silicium constituent une technologie clé de l’électrification des voitures. Par rapport à leurs équivalentes en silicium classique, elles offrent l’avantage d’allonger l’autonomie des véhicules électriques et de raccourcir les temps de recharge.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]