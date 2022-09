L’Allemagne met les gaz sur la construction de ses terminaux GNL

© Stefan Sauer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Mardi 20 septembre, le port de Lubmin sur la mer Baltique a donné le coup d’envoi des travaux en vue d’accueillir un premier terminal flottant d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL). Les délais sont ambitieux : l’unité de stockage et de regazéification (FSRU) de TotalEnergies, exploitée par la société allemande Deutsche ReGas, devrait entrer en service dès le 1er décembre. Avant cela, il faut draguer le chenal d’accès pour augmenter le tirant d’eau et permettre le passage du gigantesque navire, construire un bras de chargement pour transférer le GNL jusqu’à la berge et prolonger de 450 mètres le gazoduc pour le connecter au réseau de gaz naturel.

