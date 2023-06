L'Allemagne dévoile son instrument financier pour décarboner son industrie

Un premier appel d’offres doté d’un volume proche des 50 milliards d’euros sera lancé cette année par l'Allemagne. Porté par le ministère de l’Economie et de la Protection du climat (BMWK), il sera ouvert aux producteurs d’acier, de verre et de ciment émettant plus de 10 000 tonnes de CO2 par an. Pour le gouvernement, ce mécanisme encourageant les investissements dans les technologies vertes est aussi une réponse à l'IRA américain.