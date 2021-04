L’Allemagne et la France espèrent trouver un accord sur le SCAF d’ici fin avril

Le futur avion de combat européen voulu par la France et l’Allemagne n’est pas encore tout à fait sur la piste de décollage... mais il s’en approche. La ministre française des armées Florence Parly, a reçu le 20 avril son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer afin de faire avancer le programme SCAF (système de combat aérien du futur). «Notre priorité aujourd’hui, c’est de mettre le SCAF en vol. Et nous pensons toutes les deux la même chose : il nous faut un accord d’ici la fin du mois d’avril. J’ai confiance en nous pour y arriver, ensemble», a déclaré Florence Parly. Ce programme, financé par les deux Etats et l’Espagne, vise à remplacer leurs Rafale et leurs Eurofighter à horizon 2040 en développant également des technologies de cloud de combat, des drones ainsi des systèmes de communications sécurisées.