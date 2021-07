L'Allemagne doit faire plus contre le changement climatique, dit Merkel

FRANCFORT (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche que la première économie européenne devait aller plus vite et plus fort pour faire face à l'impact du changement climatique après des inondations sans précédent qui ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays ait connu depuis près de 60 ans.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche que la première économie européenne devait aller plus vite et plus fort pour faire face à l'impact du changement climatique après des inondations sans précédent qui ont provoqué la catastrophe naturelle la plus meurtrière que le pays ait connu depuis près de 60 ans. /Photo prise le 18 juillet 2021/REUTERS/Wolfgang Rattay "L'addition de tous les événements auxquels nous assistons en Allemagne et la force avec laquelle ils se produisent, tout cela laisse penser (...) que cela a un lien avec le changement climatique", a-t-elle déclaré à des habitants d'Adenau dans le Land de Rhénanie-Palatinat. "Nous devons nous dépêcher. Nous devons aller plus vite dans la lutte contre le changement climatique". (Reportage Christoph Steitz, version française Gwénaëlle Barzic)