L’Allemagne dit adieu au nucléaire

Cette fois sera la bonne. Samedi 15 avril, l’Allemagne fermera définitivement ses trois derniers réacteurs nucléaires, ceux d’Emsland (Basse-Saxe), de Neckarwestheim 2 (Bade-Wurtemberg) et d’Isar 2 (Bavière). Une décision actée depuis 2002 par le gouvernement de Gerhard Schröder (SPD-Verts) et qui avait ensuite été confirmée par la chancelière Angela Merkel en 2011, à la suite de l’accident de Fukushima au Japon. La date butoir, initialement fixée au 31 décembre 2022, avait été repoussée de trois mois et demi, afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement électrique pendant les mois d’hiver, en raison du tarissement des importations de gaz russe suite à la guerre en Ukraine.

[...]