L’Allemagne compte renforcer significativement son fonds dédié aux investissements d’avenir

Le gouvernement allemand a indiqué mercredi 9 août qu’il souhaitait investir 211,8 milliards d’euros d’ici 2027 pour financer la transition énergétique et industrielle du pays par le biais de son fonds pour le climat et la transformation. De quoi attirer les investisseurs dans des domaines stratégiques à l’image du fabricant de puces TSMC qui a récemment officialisé l’implantation d’une usine à Dresde, et qui bénéficiera de ces subventions.