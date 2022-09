L’ALGORITHME au cœur du déploiement de l’intelligence artificielle

« L’intelligence artificielle ne doit pas décider à la place de l’humain, elle doit être une aide à la décision pour améliorer la production, la manière d’approvisionner l’usine en composants, la livraison et de nombreux autres domaines industriels. Elle permet aussi d’intervenir en amont sur la machine par la maintenance prédictive », pose Élise Vareilles, professeure en génie industriel et intelligence artificielle à SUPAERO. Son travail porte sur la configuration de processus et de services à des fins industrielles. Elle décrypte : « J’ai un catalogue de composants qui sont conçus et je les modélise en fonction de certaines contraintes afin de personnaliser des produits ou des services ».

Élise Vareilles œuvre ainsi au développement d’outils interactifs d’aide à la conception basés sur la connaissance. Ces outils participent notamment au développement et à l’amélioration d’un logiciel libre, CoFiADe, outil interactif d’aide à la décision en conception ou en configuration.

La démarche est simple. « L’expert apporte ses connaissances métiers, qui sont extraites puis modélisées à travers le logiciel. De l’autre côté, les utilisateurs pilotent une interface web leur permettant de réduire les variables à la source du problème, et de converger vers une solution », détaille Elise Vareilles. CoFiADe est développé à l’école des Mines d’Albi-Carmaux et a d’ores et déjà servi de support à plusieurs applications industrielles.

Optimiser la maintenance des aéronefs

Un exemple d’utilisation du logiciel : le projet Helimaintenance. Ce projet financé par le Fonds unique interministériel (FUI) regroupe des acteurs de la région Occitanie pour former un centre complet visant l’optimisation des processus industriels de maintenance des hélicoptères (planification des opérations de maintenance, maîtrise de l’obsolescence) et le développement de systèmes de surveillance de la chaîne de transmission. La création de ce centre de recherche a pour but de diminuer les coûts de maintenance de 30 %.

Il y a quelques années, l’équipe d’Elise Vareilles est intervenue afin d’adapter le logiciel CoFiADe aux attentes du projet Helimaintenance en y intégrant différentes méthodes de filtrage suivant les types de contraintes rencontrées. « Nous avons apporté notre expertise afin de particulariser le processus pour qu’il colle au mieux au besoin des industriels, en l’occurrence des filtrages servant à optimiser la maintenance des aéronefs ».

Épaulée par des doctorants sur le sujet, la finalité de son département de recherche appliquée a été de transférer la réflexion pour servir, à plus ou moins long terme, les intérêts industriels sur le volet de la maintenance, en apportant une solution reproductible.