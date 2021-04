L'Airbus A400M prouve qu'il peut ravitailler deux hélicoptères H225M simultanément

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Airbus L'avion A400M ravitaille en carburant les deux hélicoptères H225M.

Voler sans être limité par le carburant. Tel est l’objectif de l'armée de l’Air française et du constructeur Airbus Defence and Space. Depuis 2019, avec l'A400M ce dernier a réalisé plusieurs opérations de ravitaillement pour permettre aux aéronefs de faire le plein en carburant au cours d’un vol et prolonger ainsi l’autonomie.

Le 19 avril, une opération de ravitaillement a pris la forme d’un trio avec le ravitaillement de deux hélicoptères de l’Armée de l’Air française de type H225M par l’avion A400M. Les trois appareils sont signé Airbus. Les essais en vol ont été réalisés en coordination avec la Direction générale de l’armement (DGA). Cette opération réussie clôt une phase de tests majeure pour Airbus Defence and Space qui espère obtenir sa certification de ravitaillement aérien en 2021. A LIRE AUSSI [Vidéo] Airbus réussit le premier ravitaillement en vol 100% automatisé

Flashés à 194 km / heure

Pour préparer l'armée à être opérationnelle à tout moment, la campagne a été réalisée de jour comme de nuit, sur la côte ouest de la France. La vitesse des aéronefs est descendue jusqu’à 105 nœuds soit 194 km/h, à une altitude située entre 300 et 3 000 mètres. Airbus indique qu’au cours de ces vols, 81 contacts humains et des transferts de 6,5 tonnes ont été réalisés entre l’A400M et les deux hélicoptères H225M. Le ravitaillement simultané de deux hélicoptères est une première pour Airbus. En 2019 et 2020, les tests de contact sec et humide avaient réussi.

Grâce à ce ravitaillement, l’autonomie des hélicoptères H225M peut être prolongée jusqu’à 10 heures.

Crédit photo : Airbus

D'autres exemples de ravitaillements aériens

Le ravitaillement aérien n’est pas une nouveauté car les premières opérations ont eu lieu dès les années 1920 mais concernaient seulement les avions. Ce n’est que récemment que les ravitaillements sur des hélicoptères ont démontré leur succès. Par le passé l’A400M a déjà ravitaillé d’autres aéronefs comme l’Eurofighter, le Rafale le Tornado ou le F / A-18 à leurs vitesses et altitudes préférées. Il peut aussi ravitailler d'autres gros avions tels qu'un autre A400M, un C295 ou un C-130.

A LIRE AUSSI [En vidéo] Accédez au cockpit d'un rarissime B-2 Spirit pendant son ravitaillement en vol

« Le ravitaillement en vol par hélicoptère est une capacité militaire unique et une clé pour les opérations des forces spéciales, explique Airbus dans un communiqué, impliquant des aéronefs avec des profils de vol différents et partageant un domaine de vol commun très limité, nécessitant des modèles de vol en formation rapprochée à basse altitude et dans des conditions de nuit. »