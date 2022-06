L'Airbus A321 XLR s'envole, la DGA commande un laser anti-drone, l'EPR finlandais déjà à l'arrêt... Les cinq images de la semaine

L'Airbus A321 XLR effectue son premier vol d'essai

Airbus a lancé mercredi 15 juin le vol inaugural de son plus grand et plus récent avion de ligne à fuselage étroit, l'A321 XLR, alors que le groupe aéronautique cherche à tirer parti de la demande lucrative d'avions monocouloirs pour les vols long-courrier.

La DGA commande un prototype de laser anti-drone à la pépite Cilas

La Direction générale de l'armement (DGA) a annoncé mercredi 15 juin avoir passé commande d'un système de laser anti-drone auprès de la PME Cilas, basée à Orléans (Loiret), pour un montant maximum de dix millions d'euros. Elle souhaite tirer profit de son système laser Helma-P, capable notamment de neutraliser un drone à moins d’un kilomètre. Crédit photo : Cilas, Arianegroup.

A peine démarré, l’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 déjà à l’arrêt

Une première production commerciale d'électricité en mars laissait penser que la mise en service normale du réacteur nucléaire de l’EPR finlandais d’Olkiluoto 3 était proche. C’était sans compter sur un problème du générateur de vapeur. Crédit photo : DR.

Suite à la scission d'Atos, le directeur général Rodolphe Belmer jette l'éponge

Le 14 juin, le directeur général d'Atos, Rodolphe Belmer, a annoncé sa démission suite à la décision du groupe informatique de se scinder en deux identités. En fonction depuis le 1er janvier 2022, ce diplôme d'HEC quittera son poste de directeur général au plus tard le 30 septembre 2022. Crédit photo : AFP.

Le papetier Norske Skog investit 200 millions d’euros dans les Vosges

Le papetier Norske Skog annonce le 14 juin avoir finalisé le tour de table d’un projet de 200 millions d’euros d’investissement dans une unité de cogénération biomasse sur son site de Golbey (Vosges). Celle-ci alimentera en vapeur décarbonée une ligne de production de papier pour carton ondulé. Crédit photo : Christophe Voegelé.