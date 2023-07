L'Airbus A321 XLR en live, Fiat Panda coupée en deux, voiture volante certifiée : le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : démonstration de l'Airbus A321 XLR via une caméra embarquée, une Fiat Panda découpée en deux horizontalement devient la voiture la plus basse du monde, la voiture volante d'Alef Aeronautics a obtenu le certificat de navigabilité de la part de l’autorité de régulation de l’aviation civile aux États-Unis.