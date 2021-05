L'agroforesterie cherche des sponsors du côté des industriels

Financer 365 projets et convertir 4 000 hectares à l'agroforesterie par an, c'est l'objectif que s'est fixé l'association française d'agroforesterie (Afaf) en lançant, en début d'année, le fonds AF.TER. "Le fonds Af.ter est une démarche dédiée qui s'adresse à chaque entreprise pour lui permettre d'aider des agriculteurs à modifier leurs pratiques", explique Fabien Balaguer, président de l'Afaf. Au total, via Af.Ter, l'Afaf entend récolter entre 2,5 et 3,5 millions d'euros sur l'année pour une moyenne de 6 000 euros par projet.