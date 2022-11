L’agroalimentaire redoute de perdre en compétitivité à cause des prix de l’énergie

La fin de l’année approche et les renouvellements de contrats de gaz et d’électricité sont source de sueurs froides pour les acteurs de la chaîne alimentaire. Exemple du côté de Bourg-en-Bresse (Ain), et cette usine de 84 salariés qui répond au nom de… La Bresse. Ce spécialiste de la charcuterie souffle littéralement le chaud et le froid : de la vapeur, obtenue à partir du gaz, bien utile pour transformer, entre autres, 2 000 tonnes de jambon chaque année, du froid, obtenu grâce à l’électricité, pour assurer la conservation de tous les produits.

Pour le renouvellement de son contrat de gaz, l’entreprise bénéficie d'un sursis, puisque son contrat court jusque fin 2023. Pour l’électricité en revanche, qui représente 60% de l’énergie consommée par l’usine, «on prévoit un budget trois fois et demi supérieur pour l’an prochain», confie Marc Bergier, le directeur du site. Les négociations, assurées par la coopérative histoire de peser au maximum face à fournisseur d’énergie, se poursuivent.

Des factures représentant 8% du chiffre d'affaires pour certains

[...]