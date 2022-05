L'Afrique risque la stagflation en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine, selon la BAD

JOHANNESBURG (Reuters) - L'Afrique risque de glisser vers la stagflation - un cycle de croissance lente et d'inflation élevée - alors qu'elle lutte contre les effets persistants de la pandémie et la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires causée par le conflit en Ukraine, a déclaré mercredi la Banque africaine de développement (BAD).