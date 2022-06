L’affaire de l’incinérateur de Villers-Saint Paul précipite la succession chez Paprec

Un séisme dans le monde des déchets et du recyclage ! L’emblématique PDG de Paprec a été mis en examen après une garde à vue de 48 heures entre le 31 mai et le 1er juin 2022 pour favoritisme, corruption et entente illicite à propos des conditions d’attribution d'un marché public d’une valeur de 70 millions d’euros concernant le centre de valorisation des déchets de Villers-Saint-Paul, près de Creil (Oise). Il lui est notamment reproché d’avoir sponsorisé - en amont de l'attribution de ce marché - à hauteur de 10 000 et 15 000 euros un concours hippique organisé par la femme du maire de Compiègne, Philippe Marini. Résultat, la juge d’instruction a assorti sa mise en examen d’un contrôle judiciaire qui lui interdit de diriger son groupe Paprec, une des principaux acteurs français de la collecte et du recyclage des déchets.

Dans une mise au point à destination du personnel de son entreprise, publiée mercredi 14 juin sur Linkedin, Jean-Luc Petithuguenin réfute toutes les accusations. Il réaffirme que c’est à sa demande qu’il a été mis en examen afin d’avoir accès au dossier, ce qui ne semblait pas être le cas à l'heure où nous bouclions cet article.

Appel de cette mesure d’interdiction [...]