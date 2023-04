L'aéroport de Toulouse-Blagnac se lance dans la production d'énergie photovoltaïque

Dans un contexte marqué à la fois par une reprise en demi-teinte du trafic aérien, toujours pas revenu au niveau d'avant Covid-19 et l’arrivée prochaine de la LGV, qui permettra de relier Toulouse (Haute-Garonne) à Paris en 3h à peine à horizon de 2030 (contre plus de 4h aujourd'hui), Aéroport-Toulouse Blagnac (ATB) diversifie ses sources de revenus. Outre la poursuite d'une stratégie dans la promotion immobilière, engagée depuis plusieurs années, la société gestionnaire de l'aéroport toulousain vient ainsi de décider de se lancer dans la production d'énergie photovoltaïque. Deux projets de centrales photovoltaïques seront conduits en simultanée, pour un peu plus de 15 millions d'euros d'investissement.

Une centrale photovoltaïque en autoconsommation

[...]