L'aéroport de Heathrow accuse une perte de 2,3 milliards d'euros en 2020 avec la pandémie

Heathrow a également demandé au gouvernement britannique de convenir d'une norme internationale commune sur les voyages afin de permettre aux passagers de reprendre les déplacements en avion cet été, ainsi que d'accorder des réductions d'impôts aux gestionnaires d'aéroports pour les aider à surmonter la crise.

L'aéroport de Heathrow, situé à l'ouest de Londres, s'attend à que les vols reprennent à partir de la mi-mai, après que le gouvernement de Boris Johnson a annoncé lundi un plan de déconfinement progressif et l'assouplissement des restrictions imposées depuis le 5 janvier en raison de l'épidémie de COVID-19.

Heathrow, qui reste le plus grand aéroport de Grande-Bretagne, a perdu l'année dernière son titre d'aéroport le plus fréquenté d'Europe au profit de Paris, son programme de vol s'étant contracté plus que celui de son concurrent français.

Le nombre de passagers de l’aéroport londonien a chuté de 73% en 2020 pour atteindre 22 millions de personnes, la moitié ayant voyagé au cours des mois de janvier et février, soit avant que la pandémie de coronavirus ne mette un coup d'arrêt aux voyages internationaux.

Heathrow a ainsi accusé une perte de deux milliards avant impôt pour un chiffre d'affaires en recul de 62% à 1,18 milliard de livres. Il dispose toutefois de 3,9 milliards de livres de liquidités, ce qui devrait lui permettre de faire face à de faibles niveaux de trafic jusqu'en 2023, a-t-il souligné.

Heathrow est détenu notamment par le groupe espagnol d'infrastructures Ferrovial, par le fonds souverain du Qatar (QIA) et par le fonds China Investment Corp.

(Sarah Young; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)