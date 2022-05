Le secteur aéronautique aligne les bons chiffres en 2021

De bonnes nouvelles pour l’aéronautique française. Quasiment tous les indicateurs économiques sont passés au vert. Le chiffre d’affaires de la filière a crû de 7% en 2021 pour atteindre 55,2 milliards d’euros. Surtout, les commandes ont effectué un bond de 68% pour atteindre les 50,1 milliards d'euros. Guillaume Faury, président du Gifas (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) et PDG d’Airbus, a déclaré le 28 avril que la filière s’était « remise en ordre de bataille ». Airbus, Dassault comme Thales ont enchaîné les succès ces derniers mois. A la suite d'une année 2021 où les effectifs ont baissé de 6 000 salariés, le secteur promet l’embauche de 15 000 CDI et de 6 000 alternants.

H2V multiplie les projets dans l’Est de la France

Quatre unités de 100 mégawatts, capables de produire chaque année 56 000 tonnes d’hydrogène renouvelable, par électrolyse de l’eau. C’est le projet de giga-usine d’hydrogène vert prévu par la société H2V, filiale du groupe Samfi Invest, sur le port public de Thionville-Illange, en Moselle. Ce projet de 500 millions d’euros d’investissement, dont la première tranche serait mise en service en 2026, permettrait la création de 120 emplois directs et 100 indirects. Soixante kilomètres plus loin, l’entreprise nourrit un projet de quatre électrolyseurs de 100 mégawatts à Saint-Avold, en Moselle, pour décarboner la production d’acier de la sidérurgie sarroise.

Une ferme solaire capable de fournir 10% de la consommation de Lozère

Engie Green a inauguré à La Tieule, près de La Canourgue (Lozère), une ferme solaire au sol d’une puissance de 15 mégawatts-crête (MWc) et d’un coût de 13 millions d’euros. Composée de 35 000 panneaux photovoltaïques installés sur 17,5 hectares de la zone d’activités proche de l’autoroute A75, elle est entrée en service en mars 2021. La production annuelle de 20 250 MWh équivaut à la consommation électrique de 9 200 personnes. « C’est 10% de la consommation électrique de Lozère », souligne Frédéric Thérond, référent développement solaire chez Engie Green.

Soitec dépasse le milliard de dollars de chiffre d’affaires

Soitec joue dans la cour des grands. Le fabricant français de substrats électroniques, qui compte environ 2 000 salariés dans le monde, dont 1 600 sur son site principal à Bernin, près de Grenoble (Isère), franchit pour la première fois la barre du milliard de dollars de chiffre d’affaires (863 millions d’euros) sur son exercice fiscal 2021/2022 clos en mars 2022. La croissance à périmètre et taux de change constants atteint 50% en un an, dépassant la prévision de la direction de 45%. Le principal moteur de cette performance réside dans l’essor de la 5G, car elle réclame davantage de composants radiofréquences.

Septodont relocalise en France quatre marques

Connue pour ses produits dentaires, Septodont a annoncé un plan d’investissement de plus de 40 millions d’euros pour son site phare de Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), spécialisé sur les cartouches d'anesthésiques injectables. La création d’une soixantaine d’emplois est attendue pour ce site qui compte actuellement 500 salariés. L’objectif est de pouvoir y produire des actifs récemment rachetés à Sanofi : les marques Ultracain (anesthésiant), Rodogyl et Birodogyl (traitement des infections buccales et dentaires) et Dontisolon (pâte dentaire anti-inflammatoire à action analgésique). Jusqu’ici produits à Francfort, en Allemagne, ces actifs seront donc relocalisés en France.

WBI investit massivement dans le Gard

Wood Buildings Industry (WBI) investit 8 millions d’euros à Saint-Privat-des-Vieux, près d’Alès (Gard), dans un site capable de produire quotidiennement 8 modules standardisés (20 m²) à ossature bois pour le bâtiment, avec une cinquantaine d’opérateurs. « La pré-production sera lancée en juin et la production débutera en septembre », précise le président de WBI, Jean-Patrick Brouillard, également patron de Vestia Promotions, qui estime que la société a le potentiel de produire un bâtiment de 36 logements tous les dix jours. WBI vise les marchés des résidences seniors, étudiantes, ou encore les bailleurs sociaux.

NetZero tape dans l’œil d’Elon Musk

Elon Musk n’officie pas que sur Twitter. La greentech parisienne NetZero vient de remporter un million de dollars, versés par la fondation du milliardaire dans le cadre d'une compétition de projets de décarbonation. Elle fait partie des 15 start-up lauréates sélectionnées fin avril parmi plus de 1 000 candidats. Elle est la seule pépite française à avoir tapé dans l'œil de l'homme le plus riche de la planète. Son projet consiste à développer la production de biochar, une poudre de charbon qui permet de séquestrer du carbone et d'enrichir les sols sur lesquels elle est épandue, à partir de détritus végétaux comme les cosses de café, les balles de riz ou les rafles de palmier.