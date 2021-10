[L’aéro-post] Quand Bertrand Piccard exhorte l’aviation à la disruption

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Une aile volante, de l'hydrogène... Airbus tente le pari salutaire de la rutpure, pour Bertrand Piccard. Audacieux, dans un secteur si conservateur...

Bertrand Piccard confie cette anecdote avec son sourire coutumier, couronné de son regard azur, que lui a directement rapporté un haut dirigeant de l’aéronautique. « Quand vous avez lancé votre projet d’avion solaire Solar Impulse, mes ingénieurs sont venus me voir et m’ont dit : "ne l’aidez pas, il ne pourra jamais construire cet avion". Quand l’avion a été construit, ils m’ont dit : "ne l’aidez pas, l’avion ne volera jamais". Quand l’avion a volé, ils ont dit : "ne l’aidez pas, il va s’écraser". Et après votre tour du monde, les mêmes sont venus me dire qu’il fallait développer au plus vite des programmes d’avions électriques. »

De qui parle-t-il ? De Tom Enders, ex-patron du groupe Airbus. Quant au patron de Boeing, ce n’est guère plus brillant. Lorsque Bertrand Piccard lui a demandé un soutien, la réponse a fusé : « Bien sûr que non ! ». Des propos qui en disent long sur le conservatisme qui a régné au sein du secteur, garant sans aucun doute du niveau de sécurité atteint dans le transport aérien. Mais responsable, aussi, d’un certain immobilisme, selon le psychiatre et explorateur suisse qui s’est illustré avec son tour du monde en avion solaire entre 2015 et 2016.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]