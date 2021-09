[L'aéro-post] Quand Airbus et Safran s’opposent, les sous-traitants trinquent

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Airbus 2019 / photo JV. Reymondon En matière de cadences de production pour l'A320, les avis divergent entre Airbus et Safran.

Quelle direction faut-il suivre lorsque la boussole indique deux pôles nord magnétiques? C’est la question à laquelle se retrouvent confrontés nombre de fournisseurs du secteur aéronautique, alors que le vent de la reprise semble enfin regonfler les voiles des carnets de commandes. Au cœur de l’été, les dirigeants d’Airbus et de Safran ont fait connaître leurs divergences de points de vue en matière de hausse de cadence de production pour le programme qui tire la croissance de toute la filière: l’A320.

Côté avionneur, on joue la montre. Plus on livre d’appareils, plus on étouffe le Boeing 737 MAX en pleine tentative de reconquête commerciale, plus on gagne de parts de marché sur le segment le plus prometteur. D’où un calendrier ambitieux prévoyant de passer de 40 avions par mois, à 64 au deuxième trimestre 2023, voire peut-être à 75 en 2025. Des niveaux jamais atteints dans l’industrie aéronautique, Airbus étant parvenu avant-crise à un niveau d’environ 60 appareils par mois…

