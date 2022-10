[L’aéro-post] Pourquoi le concept d’avion plus autonome devrait bientôt refaire surface

Mis en sourdine, le sujet de l’avion plus autonome devrait bientôt refaire un peu de bruit. Depuis trois ans environ, le secteur se concentre sur la décarbonation. «Les priorités ont été revues effectivement, a confié Patrice Caine, le PDG de Thales, lors d’une rencontre organisée lundi 17 octobre par l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE). Le politique lui-même, en tant que pourvoyeurs de fonds publics, a fixé comme priorité le sujet de la décarbonation.» Et le dirigeant d’ajouter, concernant l'autonomie: «Nous n’avons pas arrêté de travailler dessus, mais c’est moins visible de l’extérieur».

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]