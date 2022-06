[L’aéro-post] Le flight tracking, où les dérives orwelliennes du combat pour le climat

Suivre en temps réel et dans les moindres détails le vol de chaque appareil. C’est ce que permet aujourd’hui le flight tracking, via des sites et applications spécialisés tels que flightradar24. Mais ce qui suscitait à l’origine l’intérêt de quelques afficionados et simples curieux s’est mué en quelques années en un puissant outil pour les défenseurs de la cause climatique. ONG et activistes s’en servent désormais pour dénoncer les vols en avion abusifs de personnalités, le plus souvent politiques, objets ensuite de l’opprobre publique sur les réseaux sociaux, comme l'a récemment décrypté un article du Monde. L’un des derniers à en avoir fait les frais n’est autre que l’ex Premier ministre Jean Castex, après avoir effectué un trajet en Falcon pour aller voter. A noter au passage, qu’il faut compter environ 7 heures pour se rendre à Prades, près de Perpignan.

La cause est juste.

[...]