[L'aéro-post] L'industrie valide les biocarburants aériens, reste à les financer...

© Airbus/photo S. Ramadier Devant, un Airbus A350 consommant 100% de carburant durable. Derrière, un Falcon mesurant les rejets de l'avion. Cette étude cherche à démontrer les bénéfices de ces nouveaux carburants.

A en croire les industriels de la filière aéro, les premiers résultats sont encourageants. Alors que s’engage dans le transport aérien une course technologique à la décarbonation des avions, les premières études menées par l'industrie sur l’impact des carburants aériens durables (SAF, en anglais, pour sustainable aviation fuel) s’avèrent prometteuses. Bonne nouvelle, pour un levier sur lequel misent beaucoup les acteurs du secteur. Utilisables par les avions existants, ces carburants issus des déchets agricoles et alimentaires pourraient selon eux réduire potentiellement de 80% les émissions de CO2 des avions, sur le cycle de vie complet du carburant.

Les industriels ont accéléré depuis quelques mois leurs travaux d'évaluation des SAF et se rapprochent du monde académique, cherchant à valider scientifiquement l’intérêt environnemental de ces carburants. Fin novembre, Airbus a dévoilé les résultats préliminaires d’Eclif3, une étude démarrée début 2021 et regroupant l’avionneur, le motoriste britannique Rolls-Royce, le centre de recherche aérospatiale allemand DLR et le producteur finlandais de SAF Neste. Avec pour objet de mesurer en vol réel – au-dessus de la mer Méditerranée – les rejets des moteurs d’un A350 consommant 100% de SAF grâce à un Falcon renifleur volant derrière lui.

