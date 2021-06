[L'aéro-post] L’Airbus A321 XLR, la meilleure arme anti-crise et… anti-Boeing

Temps de gestation : deux ans. Lieu de naissance : Hambourg. Nom du nouveau-né : A321 XLR. Et ce petit dernier promet déjà de prendre de la place, beaucoup de place, dans la famille des A320… et dans le trafic aérien. Alors que l’assemblage de cet appareil a débuté fin mai sur le site allemand d’Airbus, l’A321 XLR (pour « extra long range », très long rayon d’action) est chaudement attendu par le groupe, mais aussi par les compagnies aériennes. Plus grand représentant de la famille star des monocouloirs d’Airbus et fruit d’une judicieuse optimisation d’un programme existant, il arrive après l’A319neo, l’A320neo, l’A321neo, et l’A321neo LR.