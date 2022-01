[L’aéro-post] Face à Airbus et Boeing, la concurrence russe et chinoise se précise

© Irkut Comme la Chine avec le Comac C919, la Russie voudrait faire de son Irkut MC-21 un challenger des Airbus A320 et des Boeing 737.

La menace semblait jusque-là lointaine, mais elle est bien en train de se préciser. La décennie 2020 marquera-t-elle le début de la fin du duopole historique Airbus/Boeing dans l’aviation commerciale ? Sur le segment phare des monocouloirs, les avionneurs historiques assistent à l’irruption de challengers qui comptent bien donner du fil à retordre à leurs A320 et autres B737…

Fin décembre, le MC-21-300 du russe Irkut, capable de transporter jusqu’à 211 passagers, a décroché sa certification auprès des autorités aérienne du pays, quatre ans et demi après son premier vol. Attendue pour la fin 2021 après plusieurs reports, la certification du C919 du chinois Comac pourrait être une fois de plus reportée, mais l’échéance se rapproche à grands pas. On ne parle pas vraiment d’un raz-de-marée de commandes pour ces deux appareils, mais l’offensive est réelle. Et nul doute que les compagnies russes et chinoises seront incitées à acheter local.

Concurrence montante

