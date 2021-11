[L’aéro-post] Et si Boeing dégainait un avion régional électrique ?

L’hypothèse peut paraître saugrenue. Et si Boeing dégainait un avion régional électrique ? C’est Olivier Zarrouati, l’ex-patron de Zodiac désormais à la tête du cabinet de conseil Thélème, qui l'évoque. Il pourrait s'agir du lancement d’un avion de milieu de gamme, le fameux NMA (pour « new midsize aircraft ») aussi baptisé 797, capable en particulier de concurrencer l’A321 XLR. Bref, le chaînon manquant entre les actuels monocouloirs de Boeing et ses long-courriers. Un scénario en rupture totale avec celui qui s’est imposé depuis plusieurs années, alimenté par les rumeurs dans la presse et les déclarations sibyllines de certains industriels.