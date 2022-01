[L’aéro-post] Ce que révèle le conflit entre Airbus et Qatar Airways

© Qatar Airways Ca ne colle plus entre Airbus et Qatar Airways. En jeu: des défauts de peinture sur certains A350. Entre les deux acteurs, la tension monte.

Le conflit, inédit, prend des allures de feuilleton. Depuis plusieurs mois, Airbus se déchire avec l’un de ses clients les plus prestigieux, Qatar Airways. Et une fois n’est pas coutume dans ce milieu, le contentieux s’effectue au vu et au su de tous. Dernier épisode en date : une vidéo de Qatar Airways exhibant les défauts de peinture de certains de ses A350, à l’origine de la guerre ouverte entre les deux acteurs.

D’un côté, la compagnie aérienne cherche à démontrer que le problème n’a rien de superficiel et qu’il oblige à l’immobilisation de la moitié de sa flotte. De l’autre, Airbus assure que la sécurité des appareils n’est pas en cause et, prenant appui sur l’approbation de l’AESA (Agence européenne de la sécurité aérienne), maintient que les solutions proposées pourraient régler rapidement ces fameux défauts de peinture.

