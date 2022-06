[L’aéro-post] Ce projet de dirigeable très secret du cofondateur de Google

Le dirigeable, engin de transport du XXIe siècle ? Une personne en a la certitude, et non des moindres : Sergey Brin, le milliardaire et cofondateur du moteur de recherche Google. Le Financial Times a dévoilé, dans un article publié le 4 juin, les ambitions du dirigeant en la matière, resté jusqu’à présent très discret sur la question. C’est la société américaine Lighter Than Air (LTA) – plus léger que l’air, en français – qui porte le projet et compte construire rien moins que « le plus grand véhicule aérien au monde » : un dirigeable électrique de 185 mètres de long…

[...]