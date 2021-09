[L'aéro-post] Après les touristes, des usines dans l’espace ?

Aventure des temps modernes ou délire inutile de milliardaires ? Après Jeff Bezos (Blue Origin) et Richard Branson (Virgin Galactic) en juillet dernier, Elon Musk vient à son tour de mettre un pied dans le tourisme spatial se gardant toutefois de mettre lui-même le nez dans le cosmos. En envoyant quatre touristes dans l’espace mi-septembre, sa société SpaceX a mis à contribution son lanceur Falcon 9 et sa capsule Dragon. Et alors ? Condamnée à rester une niche, en quoi cette activité intéresse le commun des mortels, dont certains y voient une vaine débauche d’argent et d’énergie ? «Finalement, ce vol n’est pas beaucoup plus long en distance qu’un Paris-Lyon», s’amuse François Chopard, patron de Starburst Accelerator qui investit notamment dans les start-ups du new space.