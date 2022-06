L’aéro mise sur les données satellites pour améliorer sa sécurité… Et réduire son empreinte carbone

Révolution à l’horizon pour le transport aérien. D’ici à 2030, tous les atterrissages d’avions commerciaux en Europe devront être réalisés par satellite, en lieu et place des traditionnels équipements au sol dédiés à cet usage. Au cœur de ce dispositif : Egnos, un service reposant sur trois satellites géostationnaires offrant aux utilisateurs l’accès au système SBAS (Satellite-based augmentation system) permettant d’assurer des approches de grande précision.

« Il rend la mesure des systèmes de type GPS et Galileo plus fiable et surtout il définit une marge d’erreur, un élément essentiel dans l’aviation pour apprécier l’altitude », résume Michel Monnerat, le directeur des offres et avant-projets de navigation par satellite chez Thales Alenia Space. Au sol, une quarantaine de stations en Europe fournissent aux satellites dédiés les corrections de synchronisation et de retards de propagation des signaux dans les différentes couches de l’atmosphère.

[...]