L'action Valneva chute après l'annulation par Londres d'un contrat de vaccins contre le COVID-19

© STEPHANE MAHE Valneva chutait en Bourse de plus de 35% lundi après la résiliation par le gouvernement britannique d'un contrat de 1,4 milliard d'euros portant sur la fourniture par la biotech française de vaccins contre le COVID-19. /Photo prise le 13 septembre/REUTERS/Stéphane Mahé

Dans un communiqué, Valneva explique que le gouvernement britannique prétend que le groupe "a manqué à ses obligations, ce que Valneva conteste vigoureusement".

Valneva avait lancé en août une procédure de demande d'autorisation de son candidat vaccin VLA 2001 contre le COVID-19 en Grande-Bretagne, permettant à son cours de Bourse de bondir de 62,5% depuis cette date jusqu'à l'annonce de ce lundi.

L’accord initial portait sur la livraison de jusqu'à 190 millions de doses au Royaume-Uni d’ici 2025.

"Valneva a travaillé sans relâche, et s’est investi au maximum de ses capacités (...), notamment en engageant des ressources significatives et en montrant une très forte implication", a souligné le groupe.

Selon un porte-parole du Premier ministre britannique, Boris Johnson, la décision n'aura aucun impact sur l'approvisionnement du pays en vaccins.

"Il s'agit d'un accord commercial en cours, je suis donc légèrement limité dans ce que je peux dire", a-t-il déclaré à la presse qui l'interrogait sur les motifs de cette annulation.

"La MHRA - l'Agence britannique de réglementation des médicaments - n'a pas approuvé le vaccin de Valneva. Les commentaires de la société n'auront aucun impact sur notre approvisionnement en vaccins, qui ne faisait pas partie de notre campagne de vaccination pour l'automne et l'hiver", a-t-il ajouté.

Accusant sa plus forte baisse jamais enregistrée depuis son introduction en bourse en 2007, le titre Valneva plongeait de plus de 35% en milieu de journée. Malgré cette chute, l'action gagne toujours près de 50% depuis le début de l'année.

"C’est bien évidemment un coup dur pour Valneva qui perdrait par la même occasion son plus gros client et son plus grand soutien sur ce programme", lit-on dans une note de Portzamparc, qui met pour l’instant son objectif de cours et sa recommandation sous revue.

Malgré tout, la biotech entend poursuivre les plans de développement de son candidat vaccin. Les résultats de l'essai clinique de phase 3 sont attendus au début du quatrième trimestre et seront soumis à la MHRA.

Le groupe pharmaceutique a indiqué s'attendre à autorisation initiale de mise sur le marché de VLA2001 pour fin 2021.

Valneva n'en est pas à son premier revers. L'UE avait conclu des discussions exploratoires avec la société en janvier dernier mais la Commission européenne avait déclaré en avril que le groupe français n'avait pas rempli les conditions nécessaires permettant de fournir au bloc des doses de son candidat vaccin.

La société a toutefois confié en juillet que les discussion avec Bruxelles étaient toujours en cours.

(Reportage Claude Chendjou, avec Sudip Kar-Gupta, Anait Miridzhanian et Lucinda Langlands-Perry à Paris, Kylie MacLellan à Londres, édité par Jean-Stéphane Brosse, Blandine Hénault et Jean-Michel Bélot)