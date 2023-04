L’acquisition d’Aubert & Duval par Airbus et Safran sera finalisée fin avril

Enfin ! Après plus de quatre mois d’attente, faisant au passage grincer quelques dents, la Chine a fini par donner son aval concernant une opération stratégique pour l’industrie française. Selon plusieurs sources impliquées dans les négociations, le rachat par Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital d’Aubert et Duval, une filiale du groupe minier Eramet, a enfin obtenu le feu vert tant attendu des autorités chinoises de la concurrence. La finalisation de cette cession – pour laquelle les premières discussions datent de fin 2020 – va intervenir le 28 avril.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]