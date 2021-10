L’acquisition d’ARM par Nvidia a du plomb dans l’aile

Le groupe américain Nvidia, numéro un mondial des processeurs graphiques et des puces d’intelligence artificielle, ne bouclera pas l’acquisition du britannique ARM avant la fin de l’année comme prévu lors de la conclusion de ce projet à 40 milliards de dollars en janvier 2021. Il pourrait même voir l’opération capoter faute de feux verts des autorités de la concurrence. La Commission européenne a exprimé ce jeudi 28 octobre ses inquiétudes quant aux impacts potentiels de cette consolidation sur la concurrence et l’innovation, et décidé d'ouvrir une enquête approfondie et de se donner jusqu'au 15 mars 2022 pour prendre sa décision finale.