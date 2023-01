L'aciériste LME démarre son vaste plan de décarbonation à Trith-Saint-Léger

LME est spécialisé dans la fabrication de laminés en acier. Seul site français du groupe italien Beltrame, il entame un vaste plan de décarbonation à Trith-Saint-Léger, dans le Nord. Une feuille de route qui se concrétise notamment par la mise en service d'un nouveau four de réchauffage. Ce remplacement fait l'objet d'un budget dédié de 22 millions d'euros qui s'inscrit dans un budget annuel, plus vaste, prévu pour sa décarbonation de 25 millions d'euros par an, sur une période de cinq ans. Soit une enveloppe totale de 125 millions d'euros.

