L’accord entre GM et Lithium Americas, premier épisode de la ruée des constructeurs auto sur les mines de lithium aux Etats-Unis

C’est un gros chèque, assurément, mais seulement un premier acompte de la marée de dollars qui porte la voiture électrique américaine. Le 31 janvier, General Motors, non content de savourer 2 milliards de dollars de profits au quatrième trimestre 2022 et des ventes en hausse de 30% en un an - malgré le bond des taux d’intérêts et la pénurie de semi-conducteurs - a rappelé sa foi dans un avenir sans carbone, en annonçant un investissement de 650 millions de dollars dans la compagnie minière canadienne Lithium Americas, premier producteur nord-américain d’un métal indispensable aux batteries de voitures électriques.

