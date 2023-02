L'accès à Twitter rétabli en Turquie après des négociations

L'accès à Twitter a été restreint mercredi, suscitant des critiques de la part de figures de l'opposition politique, d'universitaires et de militants, deux jours après le tremblement de terre dans le pays et le nord de la Syrie et dont le bilan, qui a dépassé les 15.000 morts, continue de s'alourdir.

"Les données confirment que l'accès à Twitter est en train d'être rétabli en Turquie après des heures de filtrage", a écrit NetBlocks sur son compte Twitter.

Le vice-ministre turc des Transports et des Infrastructures, Omer Fatih Sayan, a déclaré avoir rappelé à la direction de Twitter ses responsabilités et lui avoir fait part de ses attentes en matière de coopération dans la lutte contre la désinformation, alors que les secours aux victimes du séisme se poursuivent.

"Nos demandes sont claires, une forte coopération en matière de désinformation et de faux comtes rendus, une action rapide contre les faux comptes et (...) des mesures contre les contenus susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité", a dit Omer Fatih Sayan sur Twitter.

Plus tôt mercredi, le directeur général de Twitter, Elon Musk, a indiqué avoir été informé par le gouvernement turc que l'accès complet à la plateforme dans le pays serait réactivé "sous peu".

Les Turcs se servent de Twitter pour publier des informations sur les proches qu'ils n'arrivent pas à joindre, des comptes rendus sur les bâtiments effondrés et la coordination de l'aide.

Les critiques à l'égard de la réponse de la Turquie et de son président Recep Tayyip Erdogan au tremblement de terre se sont multipliées, l'opposition politique et les habitants de la zone sinistrée accusant le gouvernement d'avoir fourni des secours tardifs et inadéquats.

(Rédigé par Rhea Binoy à Bangalore; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)