L'A400M d'Airbus a volé 100 000 heures, des Rafale en Polynésie, le plus puissant aimant du monde dans le réacteur nucléaire Iter : le top 3 des vidéos de la semaine

Le budget pour concevoir l'A400M avait explosé, passant d'un coût initial de 20 milliards d'euros à 30 milliards.

100 000 heures de vol au compteur pour l’A400M, l'avion militaire couteau suisse d'Airbus

Après plus de deux décennies d’embûches et de retards dans sa réalisation, l’avion militaire d’Airbus A400M parvient enfin à s’exporter. Et enregistre désormais plus de 100 000 heures de vol sur ses différentes missions.

Des avions Rafale se déploient en Polynésie avant de se mesurer à des F-22A Raptor américains

Des Rafale sont parvenus à rallier la Polynésie en moins de 40 heures les 20 et 21 juin. Un dispositif qui nécessitait une lourde logistique, avec deux MRTT Phénix et deux A400M également mobilisés. Prochaine étape de cette mission menée par l’armée de l’Air et de l’Espace : une collaboration avec les forces américaines.

Le réacteur à fusion Iter s'apprête à recevoir l’aimant le plus puissant au monde

La première partie du solénoïde central d’Iter, projet expérimentant la viabilité de la fusion nucléaire, est expédiée en France, a annoncé General Atomics. L’entreprise américaine est chargée de construire un aimant capable de produire un champ magnétique de 13 teslas pour la future machine, fruit de la collaboration de 35 pays.