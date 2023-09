Kurz prend pied au Vietnam

Spécialisé dans les films minces pour l’ennoblissement des objets et des imprimés, et connu dans l’emballage pour ses films de transfert de dorure, Kurz annonce la prochaine ouverture de son usine de Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, au Vietnam. La construction du site, qui mesure 60 000 m², avait commencé en 2022. L'entreprise allemande a investi 37 millions d'euros dans ce projet qui lui offre une capacité de production supplémentaire d'environ 15 millions de mètres carrés de films de transfert par an à partir de 2024.

[...]