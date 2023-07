Kurz France fête ses 50 ans

1973-2023 : Leonhard Kurz a fêté ses 50 ans de présence en France le 27 juin, au Plaza Athénée, à Paris. En présence de Markus Hoffmann, en charge des applications industrielles et des produits du groupe, mais aussi de Walter et Peter Kurz qui ont rappelé, au titre de l’histoire familiale, avec émotion et un brin de nostalgie, le rôle essentiel de cette première filiale dans le développement du groupe allemand,

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]