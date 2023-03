Kuraray publie quatre ACV

Kuraray annonce la publication des analyses de cycle de vie (ACV) de quatre de ses produits fabriqués en Europe : l’alcool polyvinylique Kuraray Poval, le polybutyral vinylique (PVB), le film de polybutyralvinylique et le SentryGlas. Objectifs affichés par le chimiste de spécialité japonais pour ses ACV réalisés par la société de conseil Sphera Solutions selon l'approche "cradle to gate" : évaluer la durabilité de ses produits et identifier les améliorations potentielles à mettre en œuvre.

Selon les calculs de Sphera Solutions, l'empreinte carbone du Poval est inférieure de 30 % à la valeur moyenne indiquée dans la littérature pour le PVA. Ainsi, “sur 100 ans, la valeur pour 1 kg de Kuraray Poval PVOH est de 2,47 kg d'équivalent CO2”, indique le communiqué de Kuraray.

"Au travers de ses ACV, nous voulons montrer à quel point nous travaillons avec détermination à l'exploitation des potentiels de durabilité. Les résultats de Sphera Solutions montrent déjà que nous sommes plus performants que nombre de nos concurrents à cet égard", assure Jörg Schappel, responsable QHSE & Gestion produits du chimiste nippon.

“Du berceau au tombeau”

Pour ces premières ACV, l’entreprise a opté pour l'approche "cradle to gate" qui ne prend en compte les émissions que depuis l'extraction de la matière première jusqu’à un point précis, appelé "gate", la fin de la production chimique en l’occurrence. Kuraray entend cependant aller plus loin. D’une part, en étendant ses ACV à l'ensemble du cycle de vie de ses produits en collaboration avec ses fournisseurs de matières premières et ses clients (approche "cradle to grave" ou “du berceau au tombeau”). D'autre part, en vérifiant progressivement l’impact carbone de l’ensemble de sa production, ce qui “constituera la base d'une amélioration constante de la durabilité” de ses produits.

Kuraray rappelle par ailleurs être membre fondateur du cluster Process4Sustainability du parc industriel Höchst en Allemagne, un réseau d'industriels et de différents partenaires dont l'objectif commun est d'élaborer des solutions innovantes afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2045.

La société Kuraray Europe GmbH a été créée en 1991. Elle est basée à Hattersheim, près de Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. L’entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2021 en fournissant de nombreux secteurs tels que l'automobile, l’industrie du papier, du verre et de l'emballage, ainsi que les domaines dentaires ou de l’architecture.

Kuraray Europe est une filiale à 100 % du groupe japonais Kuraray, basé à Tokyo (Japon), employant plus de 11 200 collaborateurs dans le monde et réalisant un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros.