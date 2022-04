C’est un fait indiscutable : les matériaux cellulosiques, à l’instar du papier, ont tendance à se développer sur le marché de l’emballage en vertu de leur origine renouvelable et de leur aptitude à pouvoir être recyclés plus facilement. Encore faut-il que ces substrats présentent les barrières nécessaires aux gaz, à la lumière et à l’humidité afin qu’ils puissent remplacer les plastiques dans le conditionnement. En rejoignant l’alliance 4evergreen, née en 2019 de l’initiative de la Confédération européenne des industries papetières (Cepi), Kuraray se donne la possibilité de développer les applications de ses bioplastiques.

