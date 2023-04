Krones pousse le digital

La transformation numérique des entreprises, incarnée par industrie 4.0 dans l’univers de la production, implique un recours massif à la programmation informatique et aux mathématiques appliquées. Krones, dont l’activité est centrée sur les machines pour le conditionnement des boissons, a entamé il y a déjà plusieurs années cette mutation qui passe par davantage d’automatisation et de numérisation. Le groupe allemand a même créé, en 2022, une structure ad hoc, Krones.digital, visant à structurer toutes les activités qu’il mène dans ce domaine dans ses différentes usines et bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en République tchèque et en Chine. L’objectif était de créer une super-structure matricielle permettant à ses employés de penser et de travailler ensemble, au-delà des frontières et des divisions dans lesquelles sont regroupées les différentes entreprises.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]