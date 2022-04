Kronenbourg mise sur ses innovations pour maintenir sa place de leader en France

La France n'est pas encore le pays de la bière, mais « c'est probablement le marché le plus intéressant en Europe »... C'est du moins ce que pense Anders Roed, le Norvégien qui a pris en janvier la tête de Kronenbourg. Parmi les spécificités du marché français : son fort dynamisme, avec la création d'une nouvelle micro-brasserie tous les jours... Et une relativement faible consommation de bière par tête. Avec 33 litres consommés par an et par habitant, les Français se trouvent en queue de peloton des consommateurs européens. « Cela signifie qu'il y a un énorme potentiel de développement, s'enthousiasme Anders Roed. D'autant plus que l'image de cette boisson a évolué. Elle est désormais perçue comme tendance. »

Transformer le portefeuille

[...]