KPI : Notre sélection d’acteurs reconnus pour leur expertise

KEYPROD

Une solution plug and play au service des industriels

Moins de dix minutes. C’est le temps qu’il faut à un industriel pour lancer la solution Keyprod et faire entrer de plain-pied son parc de machines-outils dans l’univers de l’Usine 4.0.

Avec cette solution de suivi de production en temps réel totalement plug and play, Keyprod met entre les mains des industriels un condensé d’intelligence artificielle combiné à de l’Iot. Sans aucun besoin de formation au préalable, sans arrêter la production, le client installe lui-même la solution qui se présente sous la forme d’un boîtier aimanté directement sur les machines. Il ne reste plus qu’à brancher le wifi pour voir instantanément s’afficher sur ordinateur, tablette ou smartphone toutes les données de fonctionnement et les indicateurs de performances des machines.

www.keyprod.com

GT LOGISTICS

Lance gtx industry

Fort de son expérience acquise depuis des décennies dans la logistique (industrielle, de distribution et de l’urgence), le groupe GT LOGISTICS (CA 100 M€) a franchi une nouvelle étape importante dans son développement en créant sa filiale, GTX INDUSTRY.

Celle-ci, répondant aux besoins exprimés par les industriels eux-mêmes, a pour mission de leur apporter tous les conseils opérationnels pouvant booster leurs secteurs productifs. Un service pouvant s’étendre jusqu’à la délégation de production, second grand axe de son action. Dans son actualité, le groupe dirigé par Eric SARRAT vient également d’obtenir le label Great Place to Work. Une reconnaissance et tout un symbole pour une entreprise qui a toujours mis en avant la valeur humaine à travers ses activités développant notamment avec engagement et volonté le management participatif au sein de ses équipes.

www.gt-logistics.fr

MEWS PARTNERS

Au service des transitions de l’Industrie en Europe depuis 1992

Mews Partners cultive l’expertise, la performance et l’engagement pour concevoir et mettre en œuvre les transitions d’une Industrie en Europe plus forte et plus responsable.

Ce cabinet de conseil fondé il y a 30 ans accompagne ses clients sur l’intégralité de la chaîne de valeur de l’innovation produit, en passant par la R&D, la production, la supply chain et les services.

Son offre de valeur s’est renforcée avec l’apport de deux nouvelles marques : Eurobios Mews Labs, qui complète l’offre data existantedu cabinet, et Mews Human Inside, sur les sujets d’accompagnement humain des transformations (gestion des compétences, engagement des collaborateurs et nouveaux modes de travail hybride). Le haut degré de spécialisation et d’expertise de Mews Partners lui permet d’aider au mieux l’Industrie à répondre aux enjeux de reconstruction, de souveraineté, d’innovation et de performance environnementale auxquels elle fait face aujourd’hui.

www.mews-partners.com

ORDINAL SOFTWARE

La facilité de mise en œuvre de COOX 8

La solution ouverte COOX multiplie encore dans sa 8e version les améliorations fonctionnelles.

Cette plateforme MES et SCADA bien installée en Europe depuis l’an 2000 offre, en outre, un accès aux dernières innovations en termes de digitalisation des opérations. Elle ne perd pas pour autant ses fondamentaux tels que la traçabilité systématique des opérations tant manuelles qu’automatiques et la modélisation des installations.

« Avec COOX 8, nous avons beaucoup insisté sur la simplicité de mise en oeuvre de ses fonctions, de sorte qu’il y ait un retour sur investissement rapide pour les industriels », souligne Philippe Allot, le président d’Ordinal Software, l’éditeur français indépendant de COOX qui peut s’appuyer sur un solide réseau d’intégrateurs en Europe, et qui est présent en Chine et depuis peu dans l’Est américain avec sa toute nouvelle filiale canadienne.

www.ordinal.fr

MELIAE CONSULTING

Façonner les opérations des entreprises leaders de demain !

Meliae est un spécialiste de l’amélioration de la performance des opérations industrielles. Qu’il s’agisse de définir le schéma directeur d’une usine, de digitaliser les processus, de développer la performance opérationnelle, de mettre en place une organisation responsabilisante, de renforcer les pratiques collaboratives…

Les consultants relèvent avec leurs clients le même défi : accélérer l’obtention de résultats concrets et réussir les transformations nécessaires pour rester compétitif dans un monde VUCA. Pour y parvenir, Meliae s’attache à élargir ses propres compétences en animant un écosystème dynamique constitué notamment d’experts free-lances et de startups technologiques. Aujourd’hui, avec le cabinet Citwell, Meliae propose aussi d’accompagner la reconception d’usine bas carbone.

www.meliae.fr

EWATTCH

Aide les industriels à réaliser entre 20 % et 40 % d’économie d’énergie

S’assurer que chaque kilowatt utilisé dans le processus industriel sert à la performance et à la qualité de la production, c’est ce que propose la société française Ewattch, avec sa solution IoT, économique, rapide à déployer et prête à l’emploi, composée de capteurs et d’applications.

En accompagnant les industriels sur leur enjeu énergétique, elle se positionne comme un véritable Energy expert. À l’heure où le gouvernement demande des efforts aux industriels, la solution d’Ewattch est de plus en plus plébiscitée par les entreprises, qui cherchent justement à réduire leur consommation énergétique, mais sans réduire leur production. En très forte croissance, Ewattch a multiplié cette année son chiffre d’affaires par deux et devrait voir ses effectifs doubler d’ici à la fin 2023.

www.ewattch.com

ITEROP

Acteur de la transformation digitale

La « pépite » toulousaine Iterop, rachetée l'an dernier par le groupe Dassault Systèmes, accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. « Aujourd'hui, toutes les sociétés sont confrontées au même problème : beaucoup d'informations à gérer, des envois de mails répétitifs, de nombreux échanges internes comme externes…, constate Aurélien Codet de Boisse, directeur général d'Iterop, qu'il a cofondée en 2013 avec Nicolas Boissel-Dallier. Tout cela fait perdre un temps fou aux collaborateurs.

Notre solution logicielle Business Process Management (BPM) en mode SaaS facilite les différentes interactions et permet à chacun de se concentrer sur son cœur de métier. » Un outil qui, outre le groupe Sulo, a déjà séduit des acteurs majeurs comme Airbus, Auchan, Danone, Safran et Thales.

https://iterop.3ds.com/

DYMASCO

Une plateforme de données industrielles aussi indispensable que pertinente

Dymasco développe son activité autour de quatre grands domaines d’expertise : Digital Manufacturing, MES/MOM, connectivité industrielle et plateforme de données industrielles. Cette dernière permet d’aller encore plus loin dans l’amélioration des performances industrielles, notamment en transformant et valorisant les données, libérant ainsi un potentiel sans précédent.

Elle facilite la mise en œuvre de la maintenance prédictive, la productivité des projets R&D et optimise la Supply Chain. Elle participe aussi à la monétisation des données qui permet aux industriels de développer une activité complémentaire de services. Evolutive, sans coût logiciel, la plateforme de données industrielles de Dymasco est un complément essentiel de la plateforme MES/MOM.

www.dymasco.com

ARKANCE SYSTEMS

Accompagner la transition numérique des Industries

Arkance Systems réunit plusieurs sociétés en France et en Europe de revendeurs et conseillers Autodesk. Forts de leur expertise dans la transformation digitale, les collaborateurs – 120 en France et plus de 600 en Europe – accompagnent les entreprises de la construction, les bureaux d’études et les industriels pour mesurer et piloter leur performance et fabriquer mieux grâce aux solutions numériques. Dans l’Industrie en particulier, ils s’appuient sur la mise en place d’une méthodologie de travail en cinq temps pour définir les besoins et les livrables souhaités et conduire à une transformation gagnante : workshop, planning de déploiement, installation et migration des données, formation des utilisateurs, et accompagnement au lancement des projets.

Une méthodologie qui a déjà porté ses fruits chez des acteurs comme Safran, GE POWER, ALGECO, FIVES Group et JOHN COCKERILL. Aujourd’hui, plus de 6 000 clients sont accompagnés par Arkance Systems qui enregistrait, en 2021, un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros.

www.arkance-systems.fr

ZOZIO

Veut devenir le leader de l’optimisation logistique pour l’industrie 4.0

Quatre ans après sa création en 2018, la startup Zozio a déjà obtenu la reconnaissance d’acteurs-phare de l’industrie (Renault, Daher, L’Oréal, Saint-Gobain, LVMH), qui ont pu éprouver l’efficacité de sa plateforme Robin et en récolter les bénéfices sur le terrain. En pleine expansion, cette pépite de l’industrie 4.0 fondée par Bastien Triclot a obtenu en mai 2022 le soutien de Capricorn Partners, Industrya et The Faktory Fund, avec une levée de fonds de 4 millions d’euros pour accompagner sa croissance.

Zozio va continuer sur sa lancée avec pour objectifs en 2023 de doubler la taille de son équipe - de 20 à 40 collaborateurs – et d’ouvrir de nouveaux bureaux en Allemagne.

www.zozio.tech

CONVERGENCE 5.0

L’offre 5 en 1 au service de la performance industrielle

Avec Convergence 5.0, 5 entreprises expertes dans la digitalisation industrielle ont choisi de se regrouper. Leancure, InUse, Shizen, Picomto et Progress Partners offrent chacun aux industriels une solution qui permet d’accéder à leur rythme, au pilotage fin des performances de leurs lignes de production.

Convergence 5.0 est comme un mur de briques. Le démarrage se réalise par la brique de la solution la plus opportune pour continuer ensuite à intégrer petit à petit les autres briques logicielles. Accompagnées si besoin par un cabinet spécialisé dans la transformation Lean, les solutions sont faites pour s’interfacer entre elles et les datas convergent de l’une à l’autre sans problème.

En misant sur leur complémentarité en matièrede digitalisation et de transformation des processus terrain, les 5 partenaires promettent ainsi de générer 30 % de performance industrielle en 18 mois.



KPITAINE

Réinvente le management opérationnel

Parce qu’il doit proposer des outils stimulants et performants qui permettent de générer une émulation et un engagement fort et durable des collaborateurs, la solution de management 4.0 que promeut Kpitaine a tout de la formule parfaite.

Ludique, intuitive, cette offre associe les usages de communication, avec la consultation interactive, l’animation de la performance, et la capitalisation de la connaissance autour de l’identification et de la résolution de problèmes. Kpitaine réinvente ainsi de manière innovante l’expérience de la communication et du management dans l’atelier. En termes de valeur ajoutée, cette solution offre aux industriels des gains de compétitivité pour prendre des décisions rapides et éclairées, et capitaliser sur une résolution plus facile des problèmes dans l’entreprise.

www.kpitaine.com

OPTIMISTIK

Énergie : mieux piloter grâce à la donnée

« Le plus significatif concerne le management de l’énergie. Malgré les hausses actuelles des cours de l’énergie, nous avons obtenu […] près de 7 % de gain sur le dernier trimestre 2021. Ce qui nous a permis d’absorber les hausses d’énergie » Mohamed Mebtoul, directeur du département toner - Toshiba TEC TEIS, Dieppe.

Toshiba a entrepris une démarche de transformation il y a maintenant 5 ans. La solution OIAnalytics d’Optimistik vient s’intégrer dans cette démarche, avec pour objectif la digitalisation des procédés de production, l’analyse et le partage des données pour mieux désiloter l’information. Elle permet aux équipes opérationnelles de mieux piloter l’outil de production pour répondre aux enjeux de compétitivité actuels. Retrouvez le témoignage vidéo sur :

https://fr.optimistik.com/smart-industries-avec-b-smart/

AVEVA SELECT FRANCE

Logiciels Industriels au service de l’Excellence Opérationnelle

Factory Software, distributeur des logiciels AVEVA en France, propose une offre permettant aux industriels d’assurer une continuité numérique totale, de l’Ingénierie à la Gestion des Opérations de leur entreprise.

Les logiciels AVEVA accompagnent dans leur transformation digitale +100 000 sites industriels et tertiaires dans le monde. Ce sont +16 000 clients qui, chaque jour, s’appuient sur les solutions AVEVA pour optimiser leurs processus industriels et réduire leur empreinte carbone.

En France plus de 5 000 industriels utilisent les logiciels AVEVA pour la conduite et l’optimisation de leurs process. Enfin, depuis +30 ans, Factory Software a construit un large réseau d’intégrateurs certifiés qui assurent le développement et le déploiement des logiciels AVEVA.

www.factorysoftware.fr

proALPHA

Vos plans CAO en quelques clics

La solution logicielle proALPHA, dédiée aux PMI / ETI, dispose de spécificités dont peu d’autres outils sont pourvus. Parmi elles, une intégration des CAO les plus courantes du marché. Celle-ci permet de « créer » un nouveau produit et sa nomenclature dans l’ERP depuis la CAO.

En l’associant au configurateur intégré, tout utilisateur peut disposer d’un « bureau d’études embarqué » via la solution proALPHA. En recourant à ces fonctionnalités, il peut déclencher au besoin l’établissement de plans. proALPHA, en intégrant ces fonctionnalités, assure les missions clés de PLM-PDM, au service d’une véritable agilité client !

www.proalpha.com/fr