KPI : 15 ACTEURS RECONNUS POUR LEUR EXPERTISE

ISITECC

SmartPortal… smart factory, smart building !

Compagnon idéal de l’USC (connecteur universel isiTecc), SmartPortal met à disposition des utilisateurs les données synthétiques sous forme de tableaux de bords ou de rapports. Accessible depuis un navigateur web ou un smartphone, et hébergées sur site ou dans un cloud privé, les données, sont présentées à l’utilisateur de manière synthétique (KPI, graphes…) et avec le système de sécurité contextuel, seules les données destinées à l’utilisateur connecté sont présentées. Véritable boite à outils logicielle web avec messagerie et notification instantanée, SmartPortal permet d’intégrer des interfaces de saisie ou de gestion pour vos applications process au sein de votre organisation.

www.ordinal.fr

IFM

Du capteur à l’ERP, la convergence de l’OT avec IT !

ifm est spécialiste des solutions d’automatisme et leader dans les systèmes de détection pour l’industrie. C’est à la fois des capteurs intelligents IO-link avec diagnostic (position, instrumentation), des solutions de suivi de consommation énergétique, des solutions de maintenance conditionnelle avec des technologies vibratoires, contrôle d’humidité ainsi que des solutions de remontée de données de type passerelles IO-Link ou Edge gateway OT/IT avec les bus industriels (Ethernet) côté OT et des voies IT type Json, MQTT jusqu’à l’OPC UA. C’est également une suite de logiciels « moneo » pour du monitoring personnalisé et l’historisation des données, et des solutions de connexion avec les ERP (SAP) et les Clouds présents sur le marché (AWS, Azure…).

www.ewattch.com

XL GROUPE

Une « Lean academy » certifiante pour tous !

Les 18 mois de confinement ont permis à XL Groupe de structurer davantage son activité formation, au travers d’XL Certification. Des parcours hybrides de formation mêlant présentiel, distanciel et e-learning sont désormais inclus au répertoire de France Compétences, et finançables via le CPF. Et ce n’est pas tout !

Le groupe se déploie au niveau territorial, notamment à l’Ouest (Lorient), dans le Nord (début 2022) et à l’Est. Dans cette dernière région, un partenariat avec l’UIMM Champagne-Ardennes est en place, avec l’ambition de former salariés comme étudiants ingénieurs en formation initiale, sur le « Lean traditionnel » comme le « Lean industrie du futur ». Une véritable « Usine-école » est proposée, associant diagnostic, conseil et apprentissage.

www.flexio.fr

PTC

Les solutions logicielles convergentes 4.0

Cotée au NASDAQ, PTC emploie aujourd’hui 6 000 collaborateurs au service de 30 000 clients, opérant dans des industries globalisées et en constante évolution. Pionnier de la conception 3D numérique et du PLM sur Internet, aujourd’hui leader de technologies dédiées à l’Internet Industriel des Objets (IIoT) et à la Réalité Augmentée, PTC propose un portefeuille de solutions qui s’articule autour de cinq plateformes : Creo, solutions logicielles CAO pour la modélisation 3D ; Windchill, plateforme Web pour la gestion du cycle de vie des produits (PLM) ; ThingWorx, plateforme d’IoT Industriel pour l’orchestration des données ; Vuforia pour la création d’expérience de réalité augmentée (RA) ; Onshape, plateforme de développement de produits en mode SaaS. La combinaison de toutes ces technologies permet aux industriels du monde entier d’assurer une continuité numérique, de créer de la valeur, libérer l’innovation et d’apporter la flexibilité tant recherchée.

www.diehl.com/metering

TEEPTRAK

Accélère son déploiement à l’international en 2022

Spécialiste depuis 2016 de la mesure de la performance machine, l’entreprise TEEPTRAK est aujourd’hui composée d’une trentaine de collaborateurs en France et en Chine. Pour aider les industriels à comprendre leurs pertes de performance au quotidien, TEEPTRAK propose des solutions clés en main simples et accessibles telles que PerfTrak (performance machine), PaceTrak (performance des tâches manuelles), QualTrak (qualité) ou ProcessTrak (suivi des paramètres de process machines).

L’entreprise, déjà implantée en Chine, poursuit en 2022 son ouverture à l’international, avec un déploiement prévu dans les prochains mois en Europe et aux États-Unis.

contact@fr-techteam.com

FACTORY SOFTWARE AVEVA SELECT FRANCE

Logiciels Industriels au service de l’Excellence Opérationnelle

Factory Software, distributeur des logiciels AVEVA en France, propose une offre permettant aux industriels d’assurer une continuité numérique totale, de l’Ingénierie à la Gestion des Opérations de leur entreprise. Les logiciels AVEVA accompagnent dans leur transformation digitale +100 000 sites industriels et tertiaires dans le monde. Ce sont +16 000 clients qui, chaque jour, s’appuient sur les solutions AVEVA pour optimiser leurs processus industriels et réduire leur empreinte carbone. En France plus de 5 000 industriels utilisent les logiciels AVEVA pour la conduite et l’optimisation de leurs process. Enfin, depuis +30 ans, Factory Software a construit un large réseau d’intégrateurs certifiés qui assurent le développement et le déploiement des logiciels AVEVA.

www.qubes.com

OPTIMISTIK

Simplifier l’usage de la donnée

La jeune entreprise Optimistik, lancée en 2015 s’est imposée comme un acteur de référence dans l’édition de solutions de traitement et d’analyses des données industrielles. En 2019 et 2021, cette société innovante de Chambéry, a reçu par deux fois le Trophée de la digitalisation des process de production, dans le cadre des Trophées Initiatives Chimie.

Optimistik simplifie l’usage de la donnée dans l’usine, en déployant sa solution OIAnalytics, en mode SaaS. « Notre plate-forme peut être intégrée rapidement par les industriels qui peuvent eux-mêmes faire évoluer leurs usages des données pour accélérer la digitalisation et la performance », explique Mathieu Cura, cofondateur d’Optimistik.

L’entreprise, qui compte une vingtaine de personnes, accompagne des clients dans les secteurs de la chimie, biotechnologies, agroalimentaire, métallurgie…

www.orsys.com

LINEXOS

Fournir une vision 360 pour les DSI

Crée en mars 2015, Linexos est une société de services disposant d’une expertise forte dans les domaines de la supervision, de l’infogérance et des architectures applicatives haute disponibilité.

Avec une équipe composée de développeurs, d’intégrateurs, et d’un pôle de support technique, Linexos accompagne ses clients, principalement des PME et grands comptes, sur des projets allant de mise en place d’une surveillance des outils informatiques jusqu’à la sécurisation et le maintien en condition opérationnelle en 7/7.

Sa valeur ajoutée réside dans la capacité à pouvoir proposer des tableaux de bords compréhensibles et adaptés à tous les niveaux d’une entreprise. Linexos continue de développer son offre en proposant un accompagnement pour la mise en place d’une solution de gestion des événements de sécurités (SIEM), afin de compléter les solutions de monitoring classiques et ainsi obtenir une vision 360 pour les DSI. Située sur le site du Futuroscope, Linexos compte des clients partout en France et en Europe.

www.quaternaire.fr