Kioxia et Western Digital ouvrent une nouvelle usine de mémoires flash 3D au Japon

Le fabricant japonais de mémoires flash Kioxia et son partenaire américain Western Digital ont annoncé l’inauguration officielle, le 26 octobre 2022, de leur nouvelle usine commune Fab 7 de mémoires flash 3D sur le site industriel à Yokkaichi, au Japon. Elle est leur septième et plus grande usine commune de mémoires flash NAND. Sa construction a été lancée en février 2021. L’investissement se monte à environ 1 000 milliards de yens, l’équivalent de près de 7 milliards de dollars. Il est partagé par les deux entreprises et bénéficie du soutien de l’Etat japonais à hauteur de 93 milliards de yens, l’équivalent de près de 700 millions de dollars.

