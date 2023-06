Konica Minolta intègre la technologie de vernissage numérique de MGI

La collaboration entre le japonais Konica Minolta et le français MGI franchit une nouvelle étape avec le lancement par le premier de l'AccurioShine 3600, une machine de vernissage pour feuilles de papier de format B3+ (364 mm x 750 mm). Pour rappel, Konica Minolta détient quelque 40% du capital de MGI. Ce dernier est le leader français des solutions d’ennoblissement numérique de substrats imprimés sur feuille et bobine. Ses machines permettent d’effectuer un vernissage sélectif en 2D et 3D, pour réaliser des effets visuels ou tactiles, des textures par exemple, mais aussi des dorures sur les imprimés pour les valoriser.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]