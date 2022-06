Konica Minolta augmente la cadence avec l’AccurioLabel 400

Jusque-là focalisé sur le marché des petites séries et des petits volumes de production, Konica Minolta change de braquet avec l’AccurioLabel 400, sa dernière presse numérique pour étiquettes. Sa vitesse de production culmine en effet à 40 m/minute soit près du double que la précédente génération de machines, représentée par la série AccurioLabel 230. La presse a été présentée à Madrid (Espagne), dans le cadre d’une journée portes ouvertes, dans le show-room de l’entreprise. Le constructeur, qui avec cette machine vise une catégorie d’imprimeurs ayant des besoins de production plus importants en volumes, est resté sur une technologie toner. Mais à la différence de la 230, la 400 intègre un blanc opacifiant pour travailler, par exemple, sur des substrats transparents. Une cinquième couleur est disponible en option. La machine, qui travaille sur des bobines de laize comprise entre 250 et 330 mm, affiche une résolution de 1200 dpi. Elle intègre le système de contrôle de qualité de l’impression Quality Care qui permet de gérer en temps réel le niveau d’opacité du toner blanc, la stabilité des couleurs, la densité et créér des profils. L’AccurioLabel 400 sera commercialisée à partir du premier trimestre 2023. « Avec plus de 7 000 imprimeurs d’étiquettes estimés sur les marchés à moyen et haut volumes, nous sommes certains d’obtenir une part de marché significative avec notre AccurioLabel 400 qui aura un coût total de possession extrêmement compétitif. », a indiqué Carsten Bamberg, directeur du développement commercial, de la division impression professionnelle de Konica Minolta Europe. Le constructeur revendique 28 % de parts de marché en Europe, dans le domaine des presses numériques pour étiquettes.