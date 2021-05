Kolmi-Hopen va créer 300 emplois sur l’ex-usine Arjowiggins

15 jours gratuits et sans engagement

Kolmi-Hopen, fabricant de masques médicaux et d’équipements de protection individuels, va investir plus de 40 millions d'euros à Bessé-sur-Braye (Sarthe), sur le site industriel désaffecté du papetier Arjowiggins. Ce dernier, placé en liquidation judiciaire le 29 mars 2019, avait laissé près de 600 salariés sans emplois sur le carreau. Le projet porte sur l’installation d’une usine automatisée destinée à la production, dès 2022, de gants en nitrile à usage unique, d’abord pour l’agroalimentaire et, dans un deuxième temps, pour des usages chirurgicaux.