Koenig & Bauer progresse malgré les incertitudes

Comme bon nombre d’équipementiers de l’emballage, Koenig & Bauer a profité en plein de la reprise en 2021. Le constructeur allemand de machines d’impression pour l'emballage et le fiduciaire boucle l’exercice sur une hausse de son chiffre d’affaires de 8,5% à 1,115 milliard d’euros. La bonne dynamique continue d’ailleurs. Le carnet de commandes affiche un montant de 806,8 millions d’euros soit une progression de 32,4 % par rapport à la même période de l’année dernière. Koenig & Bauer attribue cette performance à la résilience du marché de l’emballage pendant la pandémie, un secteur dans lequel il est présent avec quasiment tous les processus d'impression et sur presque tous les supports - carton plat, film, carton ondulé… - et pour lequel il fournit des logiciels, des systèmes complets jusqu'à l'ennoblissement et le façonnage, et des services. Selon lui, ce marché, non seulement se porte bien, mais offre, en plus, des opportunités de croissance compte tenu de l'essor du commerce électronique et de la demande sur certains segments dynamiques comme le conditionnement alimentaire. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) s'est élevé à 28,5 millions d'euros contre une perte de 67,9 millions d'euros un an plus tôt. Le constructeur explique cette amélioration par son plan d’économies P24x et des effets de volume.

Offset et numérique

Au niveau des segments, la reprise a été particulièrement évidente à partir du premier trimestre dans le domaine des machines offset feuilles et s’est poursuivie avec une grosse commande dans l’activité impression métal. Sur la deuxième partie de l’année ce sont en revanche les segments bobine et numérique qui ont performé. Dans le domaine du façonnage, le groupe met en avant la vente de cinq presses CorruCut, pour la production de boîtes en carton ondulé. Dans le numérique, il évoque une « percée » avec la vente, au quatrième trimestre, de deux presses RotaJet dédiées à l’impression jet d’encre. Pour 2022, Koenig & Bauer affiche un optimisme modéré. S’il espère bien augmenter, à nouveau, son chiffre d’affaires, il est bien conscient que la marge d’erreur est importante du fait des conséquences de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie et à la Biélorussie sans oublier les effets, encore bien présents, de la pandémie sur les matières premières et les composants électroniques. Les retards de livraison, la réduction des capacités de transport et la hausse des coûts de l'énergie constituent autant d’aléas qui l’empêchent de se prononcer.